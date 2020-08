Previsioni Meteo Toscana: cielo sereno, da domani temperature massime in lieve calo

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana i prossimi giorni.

Oggi in prevalenza sereno.

Venti: deboli a regime di brezza, tendenti a disporsi da sud, sud-est in serata sulla costa.

Mari: poco mossi.

Temperature: massime in ulteriore lieve aumento su valori al di sopra delle medie del periodo. Afoso in serata sulla costa.

Domani sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli occidentali con locali rinforzi nel pomeriggio.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie o in lieve calo le massime.

Domenica 23 sereno o poco nuvoloso, salvo addensamenti di nubi basse nella notte e nelle prime ore del mattino sulle pianure settentrionali. In serata aumento della nuvolosità sull’Appennino tosco-emiliano con possibilità di locali rovesci.

Venti: deboli da sud, sud-ovest.

Mari: poco mossi, tendenti a mossi i settori settentrionali.

Temperature: in lieve calo le massime.

Lunedì 24 in mattinata sereno o poco nuvoloso con addensamenti sull’Appennino. Nel pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi sulle zone interne con possibilità di locali temporali.

Venti: deboli da nord-est, temporaneamente da nord-ovest nel pomeriggio sulla costa.

Mari: poco mossi o localmente mossi a nord dell’Elba.

Temperature: in calo le massime nelle zone interne.