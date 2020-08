Previsioni Meteo Toscana: cielo sereno a Ferragosto, temperature stazionarie o in lieve calo

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana i prossimi giorni.

Oggi poco nuvoloso con addensamenti di tipo basso anche consistenti nel corso dalla mattinata sul su della regione, in particolare in Maremma, senese e lungo la costa, dove non sono escluse deboli e isolate piogge. Schiarite dal pomeriggio lungo la costa, maggiore variabilità nell’interno con nubi a tratti intense ed associate a locali temporali, più probabili tra le province di Arezzo e Siena.

Venti: deboli meridionali tendenti a divenire moderati occidentali dal pomeriggio.

Mari: poco mossi, temporaneamente mossi a sud dell’Elba.

Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento, massime in calo di 2-3 gradi con punte di 33-34 gradi nelle pianure interne.

Domani poco nuvoloso sulle zone settentrionali con addensamenti di tipo basso sul Valdarno medio-inferiore e costa settentrionale, a tratti consistenti in mattinata; sereno o poco nuvoloso al centro sud.

Venti: occidentali, deboli o moderati nel pomeriggio.

Mari: poco mossi, fino a mossi a nord di Capraia dal pomeriggio.

Temperature: stazionarie o in ulteriore lieve calo con massime fino a 32-33 gradi nelle pianure interne e 28-30 gradi lungo il litorale.

Domenica 16 in prevalenza poco nuvoloso. Possibili aumento della nuvolosità nella seconda parte della giornata.

Venti: deboli variabili, a regime di brezza lungo la costa.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime stazionarie, massime in aumento con massime fino a 34-36 gradi nelle pianure interne, 29-31 gradi lungo la costa.

Lunedì 17 parzialmente nuvoloso sul nord e lungo la costa, con possibilità di locali rovesci temporaleschi sui rilievi settentrionali.

Venti: deboli meridionali, in rotazione ai quadranti occidentali dal pomeriggio.

Mari: poco mossi.

Temperature: in lieve calo.