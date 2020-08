Previsioni Meteo Toscana: punte di 35°C nei prossimi giorni

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana i prossimi giorni.

Oggi sereno o poco nuvoloso. Moderato sviluppo di nubi cumuliformi nel corso del pomeriggio nelle zone interne e in particolare sull’Appennino settentrionale dove non si escludono isolati e brevi rovesci.

Venti: a regime di brezza con componente settentrionale.

Mari: poco mossi.

Temperature: quasi stazionarie o in lieve calo le massime lungo la costa meridionale. Massime su valori di 2-3 gradi sopra la media.

Domani sereno o poco nuvoloso con sviluppo di nubi cumuliformi pomeridiane nelle zone interne e in prossimità dei rilievi con possibilità di isolati e brevi rovesci temporaleschi. In serata velature in dissolvimento.

Venti: deboli a regime di brezza.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento; massime stazionarie o in lieve calo con punte fino a 36 gradi. Valori di circa 2-3 gradi superiori alle medie.

Mercoledì 12 sereno o poco nuvoloso con sviluppo di nubi cumuliformi nel pomeriggio. Non si escludono brevi rovesci a ridosso del crinale appenninico.

Venti: deboli a regime di brezza.

Mari: poco mossi.

Temperature: quasi stazionarie. Punte di 33-35 gradi.

Giovedì 13 poco nuvoloso per transito di nubi stratificate temporaneamente più consistenti.

Venti: deboli meridionali; temporaneamente moderati di Scirocco lungo la costa.

Mari: poco mossi o mossi.

Temperature: stazionarie o in live aumento nei valori massimi (punte di 35 gradi nelle pianure interne)