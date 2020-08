Previsioni Meteo Toscana: oggi punte fino a 36-37°C in pianura

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana i prossimi giorni.

Oggi sereno o poco nuvoloso con locali addensamenti in mattinata sulle zone occidentali. Sviluppo di nubi cumuliformi pomeridiane nelle zone interne e sui rilievi; non esclusi isolati rovesci sull’Appennino e sull’Amiata.

Venti: deboli a regime di brezza.

Mari: poco mossi.

Temperature: in lieve calo, ma ancora con punte fino a 36-37 gradi in pianura.

Domani sereno o poco nuvoloso con addensamenti di nubi basse nottetempo e al primo mattino sul Valdarno Inferiore in rapido dissolvimento. Sviluppo di nubi cumuliformi nel pomeriggio; non si escludono brevi rovesci a ridosso del crinale appenninico.

Venti: deboli a regime di brezza.

Mari: poco mossi.

Temperature: quasi stazionarie.

Giovedì 13 sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli meridionali; temporaneamente moderati di Scirocco lungo la costa.

Mari: poco mossi o mossi.

Temperature: pressoché stazionarie su valori superiori alle medie del periodo.

Venerdì 14 poco nuvoloso. Addensamenti più consistenti sulle province settentrionali, ma con basso rischio di precipitazioni.

Venti: deboli meridionali.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime stazionarie, massime in calo di 2-3 gradi (33-34 gradi in pianura).