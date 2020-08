Previsioni Meteo, tra 27 Agosto e 2 Settembre la prima ondata di fresco e maltempo autunnale sull’Italia

Previsioni Meteo – Va via via prendendo piede una evoluzione stagionale, nelle simulazioni modellistiche, che lascerebbe supporre una potenziale crisi estiva tra fine mese e i primi giorni di settembre. Per crisi estiva, ovviamente, non intendiamo una disfatta dell’estate, ma senza dubbio una circolazione che metterebbe a dura prova un eventuale prosieguo eccessivamente stabilizzante o super caldo della stagione. Nella sostanza, vi sono presupposti affinché significative onde di calore o campi anticiclonici particolarmente persistenti, possano essere inibiti, con una tendenza, piuttosto, a circolazione spesso inficiata di onde instabili di tipo atlantico, con avvicendamento fra qualche giornata più stabile e soleggiata e diverse altre con più nubi e anche piogge abbastanza estese sul territorio. Quella che stiamo esaminando è una evoluzione sul medio-lungo periodo, ossia tra gli ultimi 3-4 giorni di agosto e i primi 2/3 di settembre, per cui l’affidabilità e ancora abbastanza fiacca, ma essa inizia a manifestare una certa costanza e prevalenza nelle simulazioni.

Dalle analisi da noi effettuate potrebbe venire fuori una barica prevalente, tra fine mese e gli inizi di settembre, del tipo rappresentato nell’immagine in evidenza. Il fronte stabilizzante subtropicale, pur sempre abbastanza ostinato verso le medie-alte latitudini, mostrerebbe una défaillance proprio in corrispondenza dei meridiani centrali europei e anche dei settori centrali del nostro bacino e dell’Italia. Gli indici AO e NAO, proprio a cavallo tra i due mesi, si porrebbero in territorio dichiaratamente negativo, con il fronte instabile sub-polare decisamente più in forza e più ostinato ad affondare, in corrispondenza dell’Europa Centrale. Promontori anticiclonici più pronunciati, infatti, potrebbero insistere con più frequenza sui settori orientali e occidentali europei e, in tale contesto, naturalmente, le correnti instabili nord occidentale potrebbero fare ingresso in più occasioni verso il nostro bacino e l’Italia. Non siamo in grado, in questa sede, di ponderare su quali settori l’instabilità e le piogge potrebbero essere più presenti ed efficaci. Questo dato, evidentemente, sarà oggetto di analisi più in là con i tempi, quando il quadro dei parametri modellistici si mostrerà più affidabile. Tuttavia, l’evoluzione tra fine mese e i primi 2 giorni di settembre si annuncia, con buona probabilità, senza caldo, con temperature piuttosto nella media o anche sotto, e un medio-alto elevato rischio di precipitazioni su gran parte della territorio o perlomeno su gran parte del Centro Nord, magari da valutare l’influenza dell’azione instabile verso le regioni meridionali.

La redazione di MeteoWeb seguirà costantemente l’evoluzione del tempo nel medio-lungo periodo apportando quotidiani aggiornamenti.