Previsioni Meteo, tutto il tempo della settimana: ecco dove pioverà di più e dove invece ci sarà il sole fino al weekend

Previsioni Meteo – Una settimana a due volti quella in corso sull’ Italia sotto il profilo del tempo. Nella sostanza, avremo due tipi di circolazione differenti: sul Nord Italia e anche sulle regioni del Medio Alto Tirreno, sulle Marche, andrà progressivamente riaffermandosi un campo di alta pressione con tempo in gran parte stabile e soleggiato. Anche le temperature saranno in progressivo aumento fino a divenire nuovamente calde, seppure non in maniera eclatante, verso il fine settimana; sulle regioni del medio e basso Adriatico, su quelle centro-meridionali appenniniche, soprattutto del versante orientale, e sul Sud Italia, Sicilia compresa, la circolazione, invece, continuerà a essere settentrionale, anche relativamente più fresca, ma soprattutto più instabile. Ciò, essenzialmente, a causa della persistenza, su area basso Adriatico, Ionio, Grecia, di una circolazione moderatamente depressionaria lenta ad esaurirsi e in grado di attivare costantemente fronti instabili, a volte moderati, altre volte più intensi in azione su questi settori.

Come deducibile anche dall’immagine precipitazioni, riferita appunto ai prossimi 3-4 giorni, i fenomeni più ricorrenti riguarderanno proprio l’Abruzzo meridionale, il Molise, soprattutto centro-orientale, poi un po’ tutta la Puglia, il Centro Est della Campania, tutta la Lucania e tutta la Calabria, fino ai settori nordorientali della Sicilia. Su questi settori, le occasioni per rovesci e locali temporali saranno abbastanza frequenti, perché maggiormente esposti alle correnti instabili settentrionali, tra l’altro associate abbastanza spesso a venti sostenuti da Nord. Non saremo in presenza di una instabilità particolarmente intensa, poichè le potenzialità vorticose del vortice andranno progressivamente esaurendosi e, magari, in via generale i fenomeni saranno mediamente deboli o moderati. Tuttavia, a incidenza localizzata, avrà luogo anche un fenomenologia a tratti forte. Locali rovesci o temporali, ma più occasioni, sui settori interni del Lazio, sulle Marche centro-meridionali, sul Centro Ovest della Campania e sui settori centro-occidentali e meridionali della Sicilia. Sul resto dell’Italia, in particolare su Ovest e Centro Nord Lazio, sulla Toscana, sull’Umbria, sulle Marche e su gran parte del Nord, tempo in prevalenza soleggiato e stabile, salvo qualche occasionale temporale sui settori alpini e prealpini centro-orientali, sui rilievi del Cuneese, in Piemonte, e occasionalmente sulle aree interne della Sardegna meridionale

