Previsioni Meteo, inizia oggi l’ultima ondata di caldo dell’estate: temperature fino a +40°C nel weekend

Previsioni Meteo – L’Italia è sotto una cappa anticiclonica di matrice nord-africana, che prende origine dal territorio algerino-tunisino, anzi, più direttamente dai settori sahariani di queste regioni nordafricane, e si protrae con promontorio fino al Mediterraneo centrale, appunto sull’Italia e ancora oltre, verso il Centro Nord Europa, fino alle regioni baltiche. Una classica alta pressione subtropicale a cuore caldo, tuttavia configurantesi come onda dinamica lungo l’ascendente depressionario di una profonda bassa pressione in azione a Ovest del Regno Unito e incidente sino a largo delle coste portoghesi. Questa caratteristica dinamica della struttura anticiclonica, la cui performance è strettamente legata alle mosse della bassa pressione oceanica, non è certamente garanzia di lunga durata, tuttavia, per le prossime 48 o anche 60 ore essa potrebbe mostrare una considerevole portata calda, come probabilmente non accadrebbe più nel prosieguo dell’estate. Le temperature già sono in crescita da ieri dopo, lo ricordiamo, la fase un po’ più mite nella prima parte della settimana. I valori massimi sulle aree pianeggianti hanno già raggiunto i +35/+36°C diffusi nella giornata di ieri e, con buona probabilità, in quella odierna potranno toccarsi localmente i +37°C sulle aree interne pianeggianti centro-meridionali peninsulari e, non escluso, anche verso i +38°C su quelle interne della Sardegna.

Nel corso di domani, sabato 22, la giornata, secondo i dati, più calda della serie e ancora, localmente, nel corso di domenica, in particolare sulle regioni centro meridionali, sull’Italia dovrebbero giungere isoterme di 2/3°C superiori rispetto a quelle odierne, sebbene non ovunque, magari a incidenza localizzata con, quindi, valori che potrebbero schizzare verso i +39°C o persino +40°C, occasionalmente. Nella mappa termica interna, rappresentante la massima esasperazione calda tra domani e domenica ma, per il giorno festivo, solo al Centro Sud, abbiamo evidenziato le aree dove dovrebbero registrarsi i valori termici più importanti. Intanto, massime tra +32 e +35/+36°C sarebbero diffuse un po’ su tutti i settori pianeggianti, soprattutto nel corso di sabato; punte di +37°C sulla Romagna, +38°C sulle regioni centrali, magari qualcuna anche di +39°C sulle aree interne delle Marche; valori termici mediamente di +32/+36°C sulle aree del basso Tirreno, ma punte fino a +37/+38°C sul Nord della Calabria. Le massime più estreme dovrebbero registrarsi tra la Puglia interna, specie dell’area foggiana-barese, le aree interne centro meridionali siciliane e quelle interne sarde. Su tutti questi settori, potrebbero aversi valori localmente sui +39°C o, occasionalmente, anche verso i +40°C, specie sul Tavoliere e sulle aree interne sarde. Per il periodo stagionale, sostanzialmente di fine estate meteorologica, si tratterebbe di isoterme eccezionalmente calde. Ribadiamo, però, che questa portata termica dovrebbe essere piuttosto circoscritta in termini di durata, con progressivo calo dei valori già a iniziare da domenica al Nord, poi via via su tutta la penisola del corso della prossima settimana e riteniamo, altresì, in vista delle simulazioni modellistiche sul prosieguo stagionale, che un’onda calda di questa portata difficilmente posso tornare più per la restante parte dell’estate.