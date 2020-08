Previsioni Meteo, nel weekend tornerà l’Anticiclone su gran parte d’Italia ma avremo ancora maltempo al Sud

Previsioni Meteo – Nel corso della settimana, il vortice instabile entrato in queste ore sul Mediterraneo centro-settentrionale e sull’Italia andrà progressivamente spostandosi verso Est/Sud-est, lasciando spazio via via al recupero dell’alta pressione dai settori occidentali, quindi un’altra pressione a maggiore componente atlantica. Tuttavia, il suo spostamento verso Est sarà piuttosto lento tant’è che, ancora nel fine settimana, i modelli matematici ipotizzano la sua collocazione ancora tra lo Ionio e la Grecia. Naturalmente, perderebbe gran parte del suo potenziale instabile, ma rimarrebbe ancora in grado di indurre una circolazione più fresca continentale che comporterebbe fastidi instabili al Centro Sud, presenti oltre che per tutta la settimana, ancora nel weekend. La barica media, rappresentata nell’immagine in evidenza, fotografa la situazione prevista dal modello europeo ECMWF nel corso del fine settimana, con, appunto, il vortice ancora influente sul Sud Italia, mentre sulle regioni centro settentrionali, la pressione sarebbe in progressivo aumento e con bel tempo prevalente, salvo anche qui moderate infiltrazione fresche orientali in grado di arrecare locale instabilità piuttosto circoscritta sui settori alpini. Ma vediamo la tendenza più nel dettaglio per il fine settimana prossimo, 8-9 agosto.

Per la giornata di sabato, è atteso sole prevalente su gran parte dei settori centro settentrionali e sulle isole maggiori. Sulle aree del medio-basso Adriatico, sulla Campania e sui settori appenninici tra la Lucania e la Calabria, invece, è attesa una nuvolosità più intensa e diffusa, associata a rovesci sparsi o anche a temporali, in particolare nelle ore più calde pomeridiane. Locali temporali riguarderebbero anche i settori Alpini, soprattutto quelli occidentali piemontesi, e localmente quelli tra l’alta Lombardia e il Trentino Alto Adige. Quasi medesime condizioni anche per domenica 9 agosto, con ancora addensamenti irregolari, soprattutto nelle ore pomeridiane più calde, tra le aree interne della Puglia, la Basilicata e la Calabria, associati a rovesci e temporali sparsi, e qualche temporale, qui più occasionale e localizzato, sulle Alpi occidentali e su quelle tra l’alta Lombardia e il Trentino Alto Adige. Continuerebbe il bel tempo soleggiato e stabile sul resto del paese. Le temperature sono attese in aumento per il fine settimana, su valori estivi gradevoli un po’ ovunque, e massime mediamente comprese tra +27/+28°C sulle coste e fino a +35 /+36°C sulle pianure interne del medio Tirreno e della Sardegna. Naturalmente, temperatura un po’ più sotto tono sul medio-basso Adriatico e al Sud.