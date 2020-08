Previsioni Meteo, tutti i DETTAGLI per il weekend di FERRAGOSTO: tanto sole, molto caldo e qualche temporale

Previsioni Meteo – Prende il via con oggi il lungo fine settimana festivo di Ferragosto. Esso trascorrerà in gran parte all’insegna del bel tempo soleggiato e stabile e del clima molto caldo, estivo, in particolare al Sud e sulle isole maggiori, magari caldo più nella norma al Centro Nord. La figura barica che favorirà questo contesto meteo ideale per la fase clou delle vacanze estive, è un’ alta pressione piuttosto estesa sul Centro Sud Europa, ma con promontorio proteso fino al Mare del Nord e con radici nordafricane. Una classica strutturazione a “Omega” a scala euro-atlantica, con la figura di alta giusto al centro mentre, ai lati, due azioni moderatamente depressionarie che costringono l’anticiclone a mantenersi piuttosto statico. Naturalmente, come è anche tipico delle figure anticicloniche estive a cuore caldo in azione sul nostro bacino umido, non sarà completamente sole e cieli sereni. Movimenti di aria dovuti alla differenza di pressione nei bassi strati tra il mare e la terraferma, nonchè le umidità giacenti sempre nei bassi strati, in prossimità dei rilievi boscosi e la varietà morfologica del territorio italiano con correnti che incontrano rilievi e sorvolano bacini idrici, favoriranno senz’altro quella tipica instabilità convettiva del nostro territorio, specie nelle ore più calde della giornata e in prossimità dei rilievi e aree interne in genere. Ma vediamo più nel dettaglio il tempo per domani, sabato, e domenica.

Previsioni meteo per sabato 15, FERRAGOSTO

Mattinata con bel tempo soleggiato e stabile pressoché ovunque, salvo qualche nube irregolare, innocua su Nord e Ovest Piemonte, sull’alto Adige orientale, sulle Dolomiti settentrionali e sulle Alpi Carniche. Un po’ di nubi medio alte innocue anche sul Sud della Sardegna e occasionalmente sul basso Tirreno in mare. Altrove sole splendente. Nelle ore pomeridiane, il sole e il bel tempo continueranno a essere prevalenti, ma potranno attivarsi più nubi cumuliformi maggiormente attese su Alpi e Prealpi centro-orientali, occasionalmente sul Nord e Ovest Piemonte, sui rilievi Emiliani, Nord toscani e liguri con associati, su tutte queste aree, locali rovesci e temporali, molto localizzati, ma in qualche caso anche forti. Occasionali fenomeni possibili fino ai rilievi settentrionali delle Marche e qualcuno sparso, ma a incidenza qui ancora più localizzata, al Sud, sulle aree evidenziato in giallo. Temperature superiori alla media, in maniera più sostanziosa al Sud, nell’ordine di 4/5° oltre, 1/2°C oltre la media sul resto del paese. Valori massimi caldi ovunque e mediamente attesi tra +30 e +35°C, magari anche +28°C su qualche pianura del Nord e sulle coste; punte estreme anche di +37°C al Sud o localmente sulle aree interne pianeggianti del Centro, specie tra Lazio, Toscana e Sud Umbria, picchi fino a +38/+39°C, questi più probabili sulle isole maggiori, specie in Sicilia, localmente in Calabria.

Previsioni meteo per domenica 16 agosto

Anche in questo caso, mattinata di sole prevalente quasi ovunque, salvo un po’ più di nubi medio alte al Nord Ovest, qui anche con qualche possibile addensamento sui rilievi occidentali e settentrionali piemontesi associati a rari piovaschi. Un po’ di nubi medio alte anche sui settori occidentali delle isole maggiori, ma del tutto innocue. Ore pomeridiane con consueto sole dominante al Centro Sud, più nubi, invece, sulle regioni settentrionali, soprattutto su quelle alpine e prealpine, localmente verso le pianure centrali del Piemonte e occasionalmente su quelle sud-occidentali Lombarde fino all’Ovest Emilia, con rovesci sparsi e locali temporali. I fenomeni più intensi e anche più estesi, localmente di forte intensità, riguarderanno i settori alpini e prealpini tra alto Piemonte, alta Lombardia e il Trentino Alto Adige, altrove fenomeni più localizzati e irregolari. Meglio con più sole sul resto del Nord o nubi irregolari in transito. Temperature pressoché invariate, con massime mediamente attese tra +28 e +35°C e punte di +37°C al Centro Sud. Picchi più alti, fino a +38/+39°C, ancora una volta più probabili sulle isole maggiori, specie in Sicilia, localmente in Calabria.