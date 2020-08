Previsioni Meteo, super caldo nel weekend di Ferragosto: temperature fino a +42°C al Centro/Sud, i DETTAGLI

Previsioni Meteo – Siamo oramai alle soglie del weekend di Ferragosto. Come già ampiamente annunciato nei giorni passati, esso trascorrerà all’insegna del sole, del caldo, localmente tanto caldo e del bel tempo prevalente su gran parte del paese. Ci saranno anche un po’ di disturbi localizzati, sotto forma di addensamenti nuvolosi associati a locali rovesci o temporali, essenzialmente pomeridiani, ma questi risulteranno piuttosto circoscritti e ininfluenti sull’andamento generale dichiaratamente anticiclonico. In questa sede, infatti, dettaglieremo sulle aree dove farà più caldo, in considerazione del fatto che su diversi settori giungerà aria più infuocata, proveniente dal deserto algerino-tunisino, in grado di far lievitare in maniera anche sensibile, localmente, le temperature rispetto ai valori già importanti di questi giorni. Sotto l’aspetto barico, non ci saranno grossi stravolgimenti, con onda calda nordafricana sempre abbastanza stabile sul Mediterraneo centro occidentale e sull’Italia e onda stabilizzante mediamente influente anche verso l’Europa centro-settentrionale; da evidenziare, invece, a largo del Golfo di Biscaglia e sul medio Atlantico orientale, verso le coste occidentali spagnole e centro settentrionali portoghesi, l’approfondimento di un vortice instabile semi-stazionario il cui leggero spostamento verso Sud determinerà, lungo l’ascendente depressionario, l’incremento del flusso caldo nordafricano verso soprattutto il Sud Italia.

Di conseguenza, quindi, un fine settimana di Ferragosto all’insegna del caldo rovente su molte regioni, soprattutto meridionali e insulari. Ribadiamo, sul resto dell’Italia, ossia sul medio alto Tirreno e al Nord, le condizioni termiche non cambieranno chissacché rispetto a quelle attuali anzi, con buona probabilità, si perderanno addirittura 1/2°C su queste aree, con valori che resteranno sempre molto caldi, ma caldo meno esasperato. Dalla mappa termica allegata è possibile evincere come i i valori massimi medi, al Nord e sul medio alto Tirreno, resteranno compresi tra +30 e +35°C, con punte estreme al Nord e su buona parte dei settori tirrenici centrali fino a +36°C, o al più, localmente fino a +37°C, essenzialmente sul Lazio. Si noti, invece, come sulle aree del medio e basso Adriatico e soprattutto poi su quelle estreme meridionali, Lucania, Calabria e sulle isole maggiori, vi siano colori più forti, a indicare valori termici più infuocati. Già nel corso di sabato 15, Ferragosto, su questi settori saranno diffusi valori massimi fino a +37/+38°C, ma anche punte di +39/+40°C o oltre. Poi, nel corso di domenica 16, ci sarà un ulteriore incremento dei valori con punte estreme, tra Puglia, specie Foggiano e Barese interni, Lucania, Calabria e soprattutto isole maggiori sui +39/+40/+41°C ma persino verso i +42°C, segnatamente sul Catanese Centro occidentale, Est Ennese e su aree interne centro orientali in genere; valori medi sul resto delle aree pianeggianti del Sud, tra +33 e +37°C.

Ulteriori dettagli sul tempo nel fine settimana di ferragosto, nei nostri quotidiani aggiornamenti.