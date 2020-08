Previsioni Meteo: nel weekend di Ferragosto: tanto sole e caldo torrido ma anche forti temporali localizzati

Previsioni Meteo – Eccoci a un nuovo aggiornamento sulle condizioni del tempo per il weekend di Ferragosto. Premettiamo che non ci sono sostanziali novità rispetto a quanto già annunciato nei giorni scorsi. A dominare la scena sul Mediterraneo centrale e su tutta l’Italia sarà l’alta pressione, ancora una volta un promontorio di matrice nordafricano che, magari, risentirà un po’ di qualche timida infiltrazione più umida atlantica verso la parte settentrionale, ma con poche conseguenze, o perlomeno non significative. Queste modeste infiltrazioni di correnti oceaniche, al più potranno determinare sulle regioni settentrionali, in parte anche centrali, 1/2°C in meno nelle temperature, con punte estreme leggermente più ridimensionate, ma ugualmente calde. Sulle regioni meridionali e soprattutto sulle Isole maggiori, il caldo addirittura potrebbe aumentare, per una maggiore influenza di aria infuocata sahariana in afflusso nel core anticiclonico. Da evidenziare, ancora, qualche fastidio temporalesco, dovuto proprio alla modesta influenza dell’aria più umida atlantica, ma circoscritto in buona parte ai settori alpini e prealpini, solo occasionalmente nella giornata di Ferragosto, in possibile sconfinamento su qualche settore pianeggiante. Ma vediamo l’evoluzione più in dettaglio, sia per sabato 15 che per domenica 16.

Per la festività di Ferragosto, come visibile dal primo dettaglio a sinistra nell’immagine fenomeni, il sole e il caldo estivo saranno prevalenti un po’ su tutto il territorio. Da rilevare una maggiore nuvolosità soprattutto a innesco pomeridiano, sui settori alpini e prealpini con locali rovesci e temporali, occasionalmente, nel medio-tardo pomeriggio, qualche sconfinamento di fenomeni sarà possibile anche verso le pianure del Veneto e magari della Romagna settentrionale. Isolati addensamenti con qualche rovescio o temporale associato anche sui rilievi molisani e su quelli centro meridionali della Sicilia. Altrove, tanto sole e tanto caldo. Le temperature massime subiranno un leggerissimo calo sulle regioni settentrionali e centrali, attese al Nord mediamente tra +28 e +33°C, al Centro tra +30 e +36°C. Poche variazioni sulle aree meridionali con molto caldo e valori massimi in pianura tra +32 e +37°C, fino a +38/+39°C tra la Calabria, la Sicilia e la Sardegna meridionale.

Per domenica 16, dettaglio a destra, non ci saranno sostanziali cambiamenti, con tanto sole e tanto caldo ovunque, salvo i consueti addensamenti, soprattutto pomeridiani, lungo i settori alpini e prealpini associati a locali rovesci e temporali; qualche isolato acquazzone sui rilievi dell’Abruzzo meridionale e dell’Alto Molise e occasionali temporali anche sui monti centro-meridionali interni della Sicilia. Poche variazioni circa le temperature e quelle che ci saranno, consisteranno in aumenti al Sud. Molto caldo in via generale, leggermente meno al Nord con valori mediamente tra +28 e +33°C; massime fino a +36 e +37°C al Centro, invece sempre molto caldo al sud con +36/+38° diffusi e ancora più caldo sulle Isole maggiori fino punte di +40/+41°C, in particolare sulla Sicilia.