Nuovo richiamo alimentare stavolta si tratta di un prodotto surgelato molto noto. Migros ritira dalla vendita l’Happy Hour M-Classic Rösti-Balls con il numero di articolo 160178700000, da consumare preferibilmente entro il 07.2021, 09.2021 e 10.2021. Il prodotto, può contenere piccoli pezzi di vetro rosso, precisa un comunicato del dettagliante. Migros consiglia ai clienti di non consumare il prodotto e di riportarlo in negozio per essere rimborsati.