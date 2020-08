Ragazzo incastrato in un fiume nel Bolognese: salvato dai Vigili del Fuoco

Intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco questo pomeriggio nel Bolognese, a Marzabotto, per soccorrere un ragazzo di 16 anni rimasto incastrato in un fiume mentre era in acqua. Intorno alle 15 in località Allocco, il sedicenne stava facendo un bagno vicino a delle cascatelle artificiali quando, per motivi ancora da chiarire, un ferro di una struttura di cemento armato gli si è conficcata nella mano tenendolo incastrato.

Per trarlo in salvo sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre, il nucleo sommozzatori e l’elicottero. I sommozzatori si sono immersi, tagliando il metallo e liberando il ragazzo. Ferito, il giovane e’ stato affidato alle cure del 118 presente sul posto con un’ambulanza ed e’ stato trasportato all’ospedale Maggiore di Bologna. Sul posto intervenuti anche i carabinieri.