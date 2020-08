Referendum: Pettarin (Fi), ‘appuntamento cruciale per futuro democrazia’

Roma, 8 ago. (Adnkronos) – “Si apra subito il dibattito pubblico sul referendum di settembre. Gli italiani sono attesi da un appuntamento cruciale per il futuro della democrazia nel nostro Paese, venduto come taglio di parlamentari, di poltrone, di stipendi e di costi della politica, in realtà sarà un taglio della rappresentanza degli italiani, una emorragia del sistema democratico”. Lo afferma il deputato di Forza Italia Guido Germano Pettarin.

“Gli italiani -aggiunge- non possono presentarsi all’appuntamento del prossimo 20 settembre pensando di tagliare solamente qualche centinaio di parlamentari, ma devono affrontare il referendum consapevoli di ciò che significa votare sì e ciò che significa votare no. Compreso che votare no significherebbe ridurre in maniera inaccettabile la rappresentanza di tutte le piccole regioni e i piccoli comuni, che invece sono l’ossatura dell’Italia”.