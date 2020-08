La regina Elisabetta pronta a lasciare il trono: il principe Filippo “sa di avere i giorni contati” e i coniugi vogliono trascorrere gli ultimi anni insieme

Inaspettate indiscrezioni giungono da Londra. La regina Elisabetta II sembrerebbe infatti voler lasciare il trono e tutti gli impegni ufficiali al principe Carlo, mantenendo la corona. Secondo le indiscrezioni di Closer Weekly, un settimanale britannico, il motivo della scelta sarebbe legato alla volontà di ritirarsi “più prima che poi”, mentre Carlo “ha già preso in mano molti impegni ufficiali e, da quando ha sposato Camilla Parker Bowles, è diventato molto più sicuro di sé”.

Insomma, non un’abdicazione ma un passaggio di testimone per permettere alla regina di trascorrere gli ultimi anni accanto all’amato principe Filippo. Sembra infatti che, alla soglia dei 99 anni (festeggiati lo scorso 10 Giugno), il Principe “sa di avere i giorni contati e sta cercando di passare più tempo possibile con la regina“, come dichiarato dalla fonte citata da Closer Weekly. Come sostiene la fonte di Closer Weekly, “la regina può essere vista come severa da molti, ma col passare degli anni è diventata più cordiale. Lei e Filippo pensano che la loro famiglia è il più grande risultato ottenuto”.