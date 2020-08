In Italia è allarme cozze contaminate, il Ministero della Salute lancia l’allerta: “Non consumare anche se cotto” [INFO]

In data odierna, 21/08/2020, il Ministero della Salute ha pubblicato due differenti avvisi di richiamo per cozze contaminate da biotossine marine oltre i limiti di legge. Si tratta di prodotto raccolti in data 17/08/2020 e 18/08/2020. Nello specifico si tratta di mitili o cozze denominate “Mytilus galloprovincialis“, commercializzati da Società Agricola Angelo Mancin e Ittica Allevamenti Ca’ Pellestrina srl. Ecco l’elenco dei lotti interessati dal ritiro:

Mytilus galloprovincialis, Società Agricola Angelo Mancin lotto n° 17/08/2020, venduto in retine da 5 kg;

Mytilus galloprovincialis, Società Agricola Angelo Mancin lotto n° 18/08/2020, venduto in retine da 5 kg;

Mytilus galloprovincialis, Allevamenti Ca’ Pellestrina srl lotto n° 636, venduto in confezioni da kg 5, kg 10, kg 20;

Mytilus galloprovincialis, Allevamenti Ca’ Pellestrina srl lotto n° 637, venduto in confezioni da kg 5, kg 10, kg 20;

Mytilus galloprovincialis, Allevamenti Ca’ Pellestrina srl lotto n° 643, venduto in confezioni da kg 5, kg 10, kg 20;

Mytilus galloprovincialis, Allevamenti Ca’ Pellestrina srl lotto n° 647, venduto in confezioni da kg 5, kg 10, kg 20.

L’avvertenza del Ministero della Salute è di “non consumare il prodotto anche se cotto“, a causa dell’eccessiva presenza di biotossine che possono causare intossicazioni con conseguenze anche gravi sulla salute.