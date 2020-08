Ricoverato il fratello di Trump: è ‘molto grave’

Robert Trump, il fratello minore del presidente americano, è stato ricoverato in un ospedale di New York. Lo riportano i media americani, secondo i quali Donald Trump si recherà nelle prossime ore a trovarlo in ospedale. Secondo indiscrezioni, Robert Trump sarebbe “molto grave”.

I dettagli sulle condizioni di salute di Robert Trump non sono noti. La portavoce della Casa Bianca, Kayleigh McEnany, ha confermato la notizia, sottolineando che il presidente ed il fratello hanno “rapporti molto buoni”, mentre un altro portavoce a ‘The Hill’ ha spiegato che il tycoon si recherà in visita all’ospedale nelle prossime ore prima di trascorrere il weekend nel suo golf club a Bedminster, nel New Jersey.