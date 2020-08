Quinto giorno consecutivo di gran caldo oggi a Roma, con temperature massime superiori ai +34°C in gran parte della città: oggi pomeriggio un gruppo di cinghiali è stato avvistato rinfrescarsi in una fontana pubblica di via di Decima, in zona Torrino nei pressi dell’EUR. Una situazione da non sottovalutare: sono animali che possono rivelarsi particolarmente pericolosi in aree densamente abitate.