Roma, incendio di rifiuti tra baracche abusive vicino al viadotto della Magliana

Dalle ore 18 di ieri e fino a notte inoltrata, all’altezza del viadotto della Magliana, diverse squadre dei Vigili del Fuoco hanno lavorato incessantemente per estinguere l’incendio di grossi cumuli di immondizia su segnalazione della Polizia di Stato, in conseguenza al disagio che i fumi della combustione recavano al traffico e alle abitazioni circostanti. Giunti sul posto i soccorritori hanno trovato un accampamento abusivo di baracche dove però non vi era la presenza di alcun occupante. Nessuna persona è rimasta coinvolta.