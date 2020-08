40 persone circa sono state momentaneamente allontanate da un campo nomadi che si trova nei pressi della zona dell’incendio divampato a ridosso di via del Foro Italico per il tempo necessario alle operazioni di spegnimento. Lo si apprende dalla polizia locale che è sul posto con decine di pattiglie per isolare e mettere in sicurezza la zona. Non risultano baracche danneggiate né feriti.