Allarme salmonella nelle barrette con frutta secca: ritirati centinaia di prodotti [MARCHIO E LOTTI]

Il Ministero della Salute ha pubblicato in data odierna un avviso di richiamo alimentare riferito al prodotto EAT NATURAL – BARRETTE NOCI DEL BRASILE, per rischio microbiologico. Secondo quanto si legge nel modulo reso noto sul sito web del ministero, il richiamo è avvenuto a causa di “sospetta presenza di Salmonella“. I lotti interessati sono tutti quelli che hanno la data di scadenza compresa tra agosto 2020 e luglio 2021; sono venduti in barrette da 50 grammi o in multipack da 4 barrette da 45 grammi ciascuna. L’avvertenza è di non consumare il prodotto per chi avesse già acquistato. Per info è possibile inviare una mail a: info@dec.it.