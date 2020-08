Incidente sul lavoro questa mattina a Elmas. Un operaio è precipitato per cause ancora da accertare da un’impalcatura dall’altezza di circa tre metri. Subito è stato portato all’ospedale Brotzu di Cagliari. Per lui una prognosi di trenta giorni. Sul posto i carabinieri di Cagliari per i rilievi e gli accertamenti di rito.