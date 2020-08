Scrive “Vuoi sposarmi?” con 100 candele e manda a fuoco la casa

Ha scritto “Vuoi sposarmi?” con 100 candeline, ma ha mandato la casa a fuoco: è accaduto a Sheffield, in Inghilterra.

Il Telegraph riporta che il 26enne Albert Ndreu aveva trascorso ben due settimane pianificando il momento in cui avrebbe fatto la proposta di matrimonio alla fidanzata Valerija Madevic.

Aveva deciso di scrivere “Vuoi sposarmi?” con 100 candeline, riempendo una stanza della loro futura casa con decine di palloncini, donandole poi l’anello in modo indimenticabile. E, in certo senso, così è stato.

Quando il giovane è andato a prendere la donna per portarla a casa per la sorpresa, lo scorso 3 agosto, l’appartamento ha preso fuoco.

Sul posto le squadre dei vigili del fuoco: i danni sono stati limitati ad oggetti, nessuna persona è stata coinvolta.

“Valerija dice sempre che la cosa più importante sono i piccoli gesti quotidiani, ma volevo fare qualcosa di speciale per la proposta. Non è andata esattamente come pensavo, ma lei ha detto di sì“, ha raccontato Albert. “Spero che serva da avvertimento ad altri“.