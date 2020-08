Si ustiona con barbecue: gravissimo

Un uomo di 72 anni è stato ricoverato all’ospedale di Torrette in gravi condizioni per le ustioni riportate durante l’accensione di un barbecue.

L’incidente domestico e’ avvenuto nella tarda mattinata a Falconara Marittima, in via dello Stadio, all’esterno di una casa privata. L’anziano era davanti alla griglia: avrebbe utilizzato un accelerante per accenderla che ha provocato un ritorno di fiamma che lo ha investito. Il fuoco lo ha avvolto dalla testa fin sotto il bacino, bruciando i suoi vestiti.

Portato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette ad Ancona, i medici gli hanno diagnosticato ustioni sull’80 per cento del corpo, ustioni di terzo grado: le sue condizioni sono gravissime e rischia la vita. La prognosi e’ riservata. In ospedale il 72enne e’ stato intubato e ricoverato in Rianimazione. Tra questa notte e domani mattina sara’ trasferito in un centro per grandi ustionati. Cesena fino ad oggi non aveva posti.