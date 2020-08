Sicilia nella morsa del fuoco, incendi non solo ad Altofonte: le immagini che arrivano da San Vito Lo Capo sono impressionanti [FOTO]

La Sicilia è nella morsa del fuoco. Oltre al vasto rogo che da ieri sera ha devastato ettari di vegetazione ad Altofonte (Palermo), dalle prime luci dell’alba tre incendi di vegetazione stanno interessando la zona di San Vito Lo Capo (Trapani). Al lavoro squadre a terra dei vigili del fuoco e Canadair. Ad alimentare l’incendio è il vento di scirocco. Evacuato il villaggio turistico Baia Santa Margherita e alcune abitazioni.

Il fuoco, alimentato dalle alte temperature e dallo scirocco, ha anche interessato la localita’ balneare di Scopello: in fumo la macchia mediterranea in contrada Grotticelli/Balata di Baida. Stanotte su entrambi i fronti mezzi e personale dei vigili del fuoco, della Forestale e della protezione civile. Da stamattina, in azione anche i Canadair ma vengono segnalati incendi in corso a Scopello, stavolta a ridosso della Riserva dello Zingaro. Ma in questo momento vengono segnalate fiamme su un altro fronte, sempre a Scopello, stavolta proprio a ridosso dell’ingresso della Riserva dello Zingaro. Una grande nuvola di fumo nero e’ visibile a grande distanza.