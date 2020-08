Sicilia, proseguono le ricerche di Viviana Parisi e del figlio: indagini su 2 fronti

“Stiamo indagando coordinati dalla Procura, attenzionando due fronti per le indagini. Nel primo caso stiamo focalizzando la nostra attenzione insieme alle altre forze dell’ordine su Caronia e i paesi limitrofi dove è stata trovata l’auto della donna e stiamo sentendo tutti i familiari, gli amici e i conoscenti anche per ricostruire possibili movimenti, eventuali moventi e il suo attuale quadro psicologico. Un altro fronte è quello dedicato alla verifica delle eventuali segnalazioni sulla presenza della donna e del bambino in diversi comuni”. Lo dice il capo della squadra mobile di Messina Antonio Sfameni che sta indagando sulla scomparsa di Viviana Parisi, 43 anni e del figlio Gioele, di 4, dei quali non si hanno notizie da 5 giorni. “Per quel che riguarda le segnalazioni – prosegue il capo della Mobile di Messina – al momento le abbiamo verificate tutte ma non abbiamo avuto riscontri oggettivi”.