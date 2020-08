Sorpresi dal maltempo in una gola: morti 3 turisti spagnoli in Svizzera

Incidente di canyoning ieri sera nella gola del Parlitobel, nella val Tamina, nel cantone svizzero di San Gallo: 3 turisti spagnoli sono morti e un quarto risulta ancora disperso. Provenivano tutti dalla regione della Navarra, a nord della Spagna, ha precisato in conferenza stampa il portavoce della polizia cantonale di San Gallo, Hanspeter Krusi.

I turisti sono stati sorpresi da un forte temporale, preannunciato dai servizi meteo. I quattro (di 30, 33, 38 e 48 anni) stavano effettuando una discesa in canoa senza guida: sono stati ritrovati privi di vita nella notte, travolti dalle masse d’acqua e rocce, nel bacino idrico di Gigerwald.

Le ricerche sono ancora in corso, ma non vi è speranza di ritrovare vivo il disperso.

I servizi meteo avevano lanciato l’allerta per il rischio di forti piogge: nella zona dell’incidente, a sud di Vattis, nel comune di Pfafers (SG), sono stati misurati 40 mm di pioggia nel pomeriggio.