Spazio, la nuova ipotesi: Marte in passato era ricoperto di ghiacciai

Secondo una ricerca pubblicata su Nature Geoscience dal un team della University of British Columbia, coordinato da Anna Grau Galofre, in passato il Pianeta Rosso era ricoperto di ghiacci: nuovi dati smentiscono l’ipotesi che un tempo Marte fosse un luogo ricco di acqua, e quelli che finora erano considerati letti di antichissimi fiumi, in realtà potrebbero essere state aree scavate dall’acqua sciolta al di sotto dei ghiacciai.

Grazie a un nuovo algoritmo per lo studio dei processi di erosione terrestri, i ricercatori hanno analizzato oltre 10mila canali, vallate e canyon marziani, confrontando le strutture con i canali subglaciali dell’arcipelago artico canadese, in particolare con l’isola orientale di Devon.

“Il confronto ha mostrato sorprendenti somiglianze. Se osserviamo la Terra dallo spazio attraverso i satelliti, vediamo molti canyon e vallate, ognuna con una specifica forma: alcune strutture sono scavate da fiumi, altre da ghiacciai, altre ancora da processi differenti. Marte è simile, suggerendo che diversi processi sono entrati in gioco per scavare i suoi canali,” ha spiegato Anna Grau Galofre.