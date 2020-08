Spazio: 3 missioni in rotta verso Marte, tutto prosegue come da programma

Le 3 sonde dirette verso Marte, partite a luglio, hanno effettuato con successo manovre e lievi aggiustamenti di rotta, che consentiranno di raggiungere il Pianeta Rosso a febbraio 2021.

La NASA ha confermato l’esecuzione della prima di 5 manovre previste per Mars 2020, lanciata il 30 luglio per portare su Marte il rover Perseverance: dovrebbe “ammartare” il 18 febbraio 2021, nel cratere Jezero. Il rover ha il compito di esplorare il cratere, cercando segni di vita passata, e dovrebbe anche raccogliere campioni di rocce da riportare a Terra con una futura missione.

Riuscita anche la manovra della sonda Hope, degli Emirati Arabi Uniti, lanciata il 19 luglio. Si tratta della prima missione degli Emirati Arabi verso il Pianeta Rosso: una sonda nell’orbita di Marte dovrebbe fornire la prima mappa completa della meteorologia del pianeta.

Successo anche per la missione cinese Tianwen: a inizio agosto ha acceso il motore principale per 20 secondi, secondo quanto riporta l’agenzia Xinhua. La missione prevede l’immissione di una sonda nell’orbita di Marte, e l’invio sulla superficie di un lander e un rover. La Cina potrebbe dunque diventare il 2° Paese, dopo gli USA, a portare un rover sul Pianeta Rosso. L’obiettivo della missione è lo studio dell’atmosfera marziana, della struttura interna e della superficie, soprattutto in riferimento a eventuali tracce di acqua e segnali di forme di vita.