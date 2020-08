Spazio: slitta al 23 ottobre il primo volo operativo della Crew Dragon di SpaceX

E’ slittato al 23 ottobre il primo volo operativo della Crew Dragon di SpaceX: la capsula volerà con 4 uomini a bordo nella missione Crew-1, la prima delle missioni regolari per l’avvicendamento degli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale.

A bordo della capsula dovrebbero salire gli astronauti NASA Michael Hopkins, Victor Glover e Shannon Walker, insieme a Soichi Noguchi di JAXA, per una missione di 6 mesi.

A portare in orbita la Crew Dragon sarà un razzo vettore Falcon 9, con partenza da Cape Canaveral (Florida).

Si stanno completando le procedure per ottenere la certificazione della NASA che consentirà all’agenzia di utilizzare la capsula SpaceX per trasportare regolarmente gli astronauti sulla ISS, ponendo fine al monopolio della Russia e della navetta Soyuz.

Nel frattempo, con una Soyuz partiranno alla volta della Stazione Kate Rubins, Sergey Ryzhikov e Sergey Kud-Sverchkov, mentre si congederanno Chris Cassidy, Anatoly Ivanishin e Ivan Vagner.