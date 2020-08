Stasera occhi al cielo per la Luna dello Storione: dall’orizzonte sorgerà una spettacolare sfera arancione

La prima settimana piena di agosto inizia con lo spettacolo della Luna piena dello Storione. Il plenilunio di agosto scatterà alle 17:59 di oggi, ma per apprezzare la bellezza dell’evento non occorrerà seguire questo orario. È necessario, invece, guardare il nostro satellite naturale sorgere sopra l’orizzonte orientale dopo il tramonto. Solo così, si potrà vedere la luna sorgere come una spettacolare sfera arancione, anche se brevemente. La luna apparirà piena fino al mattino di mercoledì 5 agosto.

Nota come Luna dello Storione in alcune tribù indigene americane, la luna piena di agosto sarà visibile per tutta la notte e sarà relativamente bassa nel cielo notturno. L’Almanacco dell’agricoltore ha pubblicato i nomi “indiani” delle lune piene negli anni ’30 e nel corso del tempo questi nomi sono diventati ampiamente conosciuti e utilizzati. Secondo questo almanacco, come luna piena di agosto e seconda luna piena dell’estate, le tribù degli Algonquin, in quelli che oggi sono gli Stati Uniti nordorientali, la chiamavano Luna dello Storione per il grande pesce che era più facilmente catturabile in questo periodo dell’anno nei Grandi Laghi e in altri grandi corpi d’acqua. Altri nomi per questo plenilunio, sono “Luna Piena Rossa”, perché al suo sorgere appare arancione-rossastra nella foschia afosa, “Luna del Mirtillo” o “Luna Piena del Grano Verde”.

Questo plenilunio corrisponde anche al festival indù Raksha Bandhan, che celebra il legame tra fratelli e sorelle. Una delle tradizioni vuole che le sorelle di tutte le età leghino un rakhi (un braccialetto di cotone) al polso dei loro fratelli, ricevendo in cambio un dono da loro, come segno del continuo legame che esiste tra di loro. Raksha Bandhan, infatti, si traduce come “il legame di protezione o cura”.