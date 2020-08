The Student Hotel presto anche a Torino: un nuovissimo urban campus sulla Dora con auditorium e rooftop bar con vista sulle Alpi

Dopo Firenze, Roma e Bologna, anche Torino ospiterà il modello innovativo di ‘urban campus‘: lo Student Hotel sbarca anche all’ombra della Mole. The Student Hotel (TSH), catena di alberghi olandese con 34 sedi in Europa che coniuga studentato, hotel, co-living e co-working, ha rilevato dalla Città Metropolitana di Torino un sito di 30.000 metri quadrati (pari a 4 campi da calcio) nella zona a nord del centro, per realizzare un nuovo campus urbano. TSH investirà circa 65 milioni di euro nel progetto, il primo a incorporare una struttura appositamente creata per la formazione, destinata all’Università di Design IAAD. L’apertura del campus è prevista per il 2023.

Il progetto sorgerà nel quartiere Aurora, nei pressi di Ponte Mosca, a pochi minuti da Porta Palazzo e dall’Università di Torino. TSH ha l’obiettivo di creare “spazi a uso misto per imparare, soggiornare, lavorare e divertirsi per una notte, una settimana, un mese o fino alla durata di un anno. Tutti gli ospiti di TSH, siano essi professionisti o appartengano alla comunità locale, accolgono con entusiasmo il suo programma, fondato sull’impatto positivo, e la sua cultura inclusiva”. Il nuovo urban campus prevede 525 camere, 2.000 metri quadri di Collab, l’hub per il coworking ed ampie aree comuni. All’interno è previsto un auditorium/cinema serale e rooftop bar con piscina con vista mozzafiato delle Alpi, aperta alla comunità dei residenti del quartiere. Il progetto vedrà anche la creazione di un nuovo parco urbano per la città e includerà un edificio all’avanguardia, di 3.000 metri quadri per l’Università di Design IAAD.

Charlie McGregor, CEO e fondatore di TSH, afferma: “TSH è diventato un investitore internazionale leader nel mercato in rapida espansione del coliving e coworking in Italia, in un tempo notevolmente breve, grazie a partnership efficaci create con le realtà municipali locali, con l’obiettivo di realizzare un modello a uso misto vincente, che mette in connessione comunità locali e internazionali. Il nostro modello di business, che mette insieme investitore, sviluppatore e operatore, ci consente di mantenere una visione a lungo termine, adottando un approccio nuovo allo sviluppo, oltre a permetterci di offrire servizi di prima categoria a tutti i nostri ospiti e diventare un hub per la crescita della comunità nelle città”. “Divideremo l’anno in due parti”, ha continuato McGregor: “l’anno accademico vero e proprio sarà dedicato alla residenza degli studenti fuori sede, mentre nel periodo estivo troveranno posto i turisti”.

“Grazie a questa partnership IAAD aprirà un campus di alto livello”, ha dichiarato il suo Presidente Laura Milani, “connesso a TSH e in condivisione delle strutture, di cui beneficeranno i nostri studenti, che provengono da tutte le parti del mondo, e offrirà loro un ambiente progettato per favorire il loro sviluppo e benessere”.

Per lo sviluppo del progetto architettonico TSH ha incaricato lo studio Tectoo con sede a Milano, fondato dall’architetto Susanna Scarabicchi, per 26 anni a fianco di Renzo Piano, con il quale ha realizzato il Muse di Trento e ha coordinato il rifacimento del Lingotto a Torino e dell’Auditorium Parco della Musica a Roma.

The Student Hotel a Torino fa parte di un percorso di crescita della società iniziato a Firenze nel 2018 con l’inaugurazione della sua prima sede in Italia. Per il 2022 sono previsti altri due progetti a Firenze e successivamente a Roma, mentre entro il 2020 è atteso il completamento del progetto a Bologna.