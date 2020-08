Svizzera: scoperti 3 corpi senza vita dentro a un’auto, una madre con le sue figlie gemelle

Tragedia in Svizzera: una madre e le sue due figlie, gemelle di 4 anni, sono state ritrovate morte ieri mattina nella zona di Uitikon, secondo quanto ha reso noto la polizia.

I corpi senza vita sono stati notati da un passante, che ha avvistato la vettura parcheggiata nel bosco, con a bordo 3 persone immobili.

Le circostanze all’origine del dramma sono ancora da stabilire, ma al momento gli inquirenti ritengono che la donna, una 30enne che vive in Germania, potrebbe essere entrata in Svizzera il giorno precedente per poi togliere la vita alle figlie e poi a sé stessa.