Taranto: bimbo di 20 mesi sfugge ai genitori e annega in piscina

Tragedia nel pomeriggio di Ferragosto: un bambino di 20 mesi è annegato in una piscina privata a Palagiano in provincia di Taranto. Il bambino sarebbe sfuggito al controllo dei genitori, cadendo accidentalmente in acqua.

Inutili i tentativi di rianimarlo da parte degli operatori del 118 giunti sul luogo.

In corso gli accertamenti dei carabinieri.