Tartarughe Caretta caretta: record di nidi sulle spiagge italiane, già 160 individuati

Sono già 160 i nidi di tartaruga Caretta caretta scoperti da esperti e volontari sulle spiagge di tutta Italia in poco meno di due mesi: si tratta di un bilancio ancora provvisorio perché le nidificazioni proseguiranno ancora per qualche giorno, ma già è stato superato abbondantemente il numero di nidi rinvenuti negli anni scorsi (62 in Sicilia, 58 in Calabria, 25 in Campania, 8 in Puglia, 4 in Toscana, 3 nel Lazio).

Un’ottima notizia, dato che la specie Caretta caretta è ancora a rischio estinzione.

Il controllo delle spiagge e l’aumento delle temperature legato ai cambiamenti climatici sono tra le motivazioni che stanno dietro al boom di nidi scoperti in tante regioni italiane.