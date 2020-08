La tempesta tropicale Isaias si intensifica: potrebbe tornare uragano all’arrivo nelle Carolina

La tempesta tropicale Isaias potrebbe intensificarsi di nuovo e tornare uragano quando, dalle coste della Florida dove si trova ora, si spostera’ a Nord verso gli Stati della Carolina del Nord e del Sud. E’ quanto prevedono i meteorologi del National Hurricanes Center (Nhc) di Miami, che nell’ultimo bollettino stimano un rafforzamento della tempesta nel corso della giornata, con venti che raggiungeranno una velocita’ massima di 110 chilometri orari per poi superare i 120 una volta toccata terra sulle coste della Carolina e riguadagnare la categoria 1 delle scala Saffir-Simpson.

Prima di essere declassato a tempesta tropicale, l’uragano Isaias aveva attraversato i Caraibi, causando una vittima a Porto Rico e danni nella Repubblica Dominicana e nelle Bahamas. L’Nhc prevede forti venti, inondazioni e onde alte nei due Stati, i cui abitanti sono abituati al passaggio di uragani quasi tutte le estati. “Sappiamo cosa fare: non guidare in strade inondate, rifugiarci in luoghi sicuri e preparare squadre d’emergenza“, ha dichiarato lo scorso fine settimana il governatore della Carolina del Nord, Roy Cooper, “ma questa volta dovremo avere anche a portata di mano mascherine e disinfettanti e non dimenticare di mantenere la distanza fisica“.

Isaias è rimasta tempesta tropicale con venti a 70 miglia per ora stamane, a oltre 350 chilometri di distanza da Myrtle Beach in Carolina del Sud. Nello Stato a nord, le autorità stanno guidando evacuazioni all’isola di Ocracoke, l’anno scorso colpita dall’uragano Dorian.