Terremoto Centro Italia: Conte alla commemorazione per il 4° anniversario, l’ex sindaco di Amatrice Pirozzi assente alla cerimonia

Il premier Giuseppe Conte è questa mattina ad Amatrice per la cerimonia di commemorazione del 4° anniversario del terremoto del Centro Italia.

Una volta entrato nel campo di calcio il premier si è avvicinato ad una delle residenti, che ha affermato: “Siamo amareggiati, ci sono solo promesse, solo promesse“, ha protestato la donna parlando con Conte e chiedendo un incontro. “Ne parliamo dopo la cerimonia signora, ne parliamo a casa sua“, ha risposto Conte.

Alla cerimonia sono presenti anche il sindaco di Amatrice Antonio Fontanella, il governatore del Lazio Nicola Zingaretti, il commissario al sisma Giovanni Legnini e il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli.

Grande assente, alla messa iniziata nel campo da calcio di Amatrice, l’ex sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi.

Oggi consigliere in Regione Lazio, furono sue le parole simbolo della tragedia “Amatrice non esiste più“, pronunciate ai primi microfoni, mentre si iniziava a scavare tra le macerie in cerca dei corpi delle vittime.