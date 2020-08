Una scossa di terremoto di magnitudo 4.9 della scala Richter ha colpito oggi in Iran. Il sisma, riferisce l’agenzia Isna, è stato registrato a Gilan-e Gharb, nella provincia occidentale di Kermanshah, al confine con l’Iraq, alle 13.46 ora locale (le 11:16 in Italia). Non si riportano feriti né danni rilevanti agli edifici, stando ai media locali.

La stessa provincia era stata teatro di un terremoto di magnitudo 7.3 nel 2017 che fece 600 morti e circa 10mila feriti.