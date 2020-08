Un terremoto di magnitudo 3.5 ha colpito la Calabria tirrenica nella notte, precisamente all’1:02. L’epicentro della scossa è stato a Praia a Mare, lungo la costa tirrenica della provincia di Cosenza, ma l’ipocentro molto profondo (addirittura 292.3km) ha evitato che le onde sismiche giungessero in superficie: la loro energia si è completamente dissipata in profondità e la popolazione locale non si è accorta di nulla.