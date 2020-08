Togo primo Paese africano a sconfiggere la malattia del sonno: nessun caso negli ultimi 10 anni

Il Togo e’ il primo Paese dell’Africa a eliminare dai problemi di salute pubblica la malattia del sonno, una patologia parassitaria trasmessa dal morso della cosiddetta mosca tse-tse. A certificarlo l’Organizzazione mondiale della sanita’ (Oms). Secondo l’organismo delle Nazioni Unite infatti, il Paese dell’Africa occidentale ha soddisfatto il parametro principale richiesto per poter considerare debellata la malattia: non registrare casi di contagio per almeno dieci anni.

“Il Togo e’ il Paese pioniere nell’eliminazione della malattia del sonno, un disturbo che minaccia milioni di africani”, ha detto la direttrice regionale per l’Africa dell’Oms, Matshidiso Moeti. La patologia, che e’ anche nota come Tripanosomiasi africana umana, e’ presente in 36 Paesi dell’Africa sub sahariana. Se non trattata e’ quasi sempre letale. Il numero di casi registrati nel continente e’ in costante calo da diversi anni: nel 1995, ne vennero riscontrati piu’ di 25.000, l’anno scorso, circa 950.