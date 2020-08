Tornado senza precedenti in Canada, morti e devastazione a Virden nel Manitoba [FOTO e VIDEO]

Un violentissimo tornado ha colpito nelle scorse ore l’area rurale di Pipestone, pochi chilometri a Sud del paesino di Virden, in Canada, nello Stato del Manitoba. Non siamo lontani dalla Capitale Winnipeg, in un’area in cui i tornado sono rari (ci troviamo ad una latitudine più alta di Parigi). Il fenomeno, particolarmente estremo, ha provocato due morti: una coppia di 18enni che si ritrovava in automobile ed è stata sbalzata in alto per diverse centinaia di metri. Un uomo di 54 anni è rimasto ferito, sempre sbalzato con l’auto a grande distanza. Gravi danni alle fattorie della zona.