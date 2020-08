Le affascinanti immagini di un tornado vicino a Hallendale Beach e Golden Beach, nel sud della Florida [VIDEO]

Ieri, 19 agosto, erano appena passate le 13:00 quando una tromba marina si è formata al largo della costa di Golden Beach, in Florida, ed è diventata un tornado mentre si dirigeva verso terra (prima di dissolversi lentamente mentre si muoveva verso Hallendale Beach, in Florida). Per fortuna non ci sono stati danni importanti, solo alcuni detriti di palme, ma chi ha assistito alla scena è rimasto esterrefatto.

Il National Weather Service ha segnalato la tromba marina intorno alle 13:09. I funzionari hanno dichiarato che la tromba è stata prodotta da un temporale prima di spostarsi brevemente a terra come un tornado, che è stato successivamente classificato come EF0, il tornado più debole della scala Enhanced Fujita.