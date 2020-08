Un enorme toro infuriato ha inseguito alcuni Vigili del Fuoco della contea di Ventura (California) lungo una strada mentre stavano combattendo contro per spegnere il fuoco del lago. Nel video virale (in fondo all’articolo) si vedono gli uomini fuggire e rifugiarsi al riparo dei mezzi antincendio.Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito. Da quanto riportato dai media locali il toro si era spaventato e vagava per le strade, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”.