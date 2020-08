Un toro in una spiaggia affollata. Non è un’immagine abituale, eppure è quanto successo a Corigliano Rossano, per l’esattezza a Capo Trionto, in Calabria. La bestia, dalle grandi dimensioni, si è data alla fuga in mezzo alla gente in costume, scatenando il panico, come dimostrano le immagini del video in fondo all’articolo. Alla fine, il toro è stato recuperato e portato al sicuro.