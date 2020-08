Traffico in tilt nello Stretto di Messina: 6 ore di coda sulla A2 nel tratto Bagnara Calabra-Villa San Giovanni per imbarcarsi in Sicilia [FOTO]

Si prospetta una serata da incubo per chi deve raggiungere la Sicilia. Nel pomeriggio migliaia di automobilisti sono stati costretti a interminabili code che li hanno visti fermi in autostrada tutti in attesa di recarsi a Villa San Giovanni per traghettare in Sicilia. E si prevedono sei ore di fila. La coda inizia poco dopo Bagnara Calabra e termina solo agli imbarcaderi dello Stretto.

Una situazione che risulta pesante anche per i cittadini del posto: nel weekend è praticamente impossibile dalla Provincia recarsi a Reggio Calabria, se non a costo di lunghe file interminabili che inevitabilmente si ripercuotono anche sulle strade statali e provinciali, prese d’assalto come via alternativa.