Tragedia in Campania: malore in gita, 17enne muore in ospedale

Tragedia in Campania: un 17enne è morto ieri dopo aver accusato un malore mentre era in gita con una comitiva nella zona di Santa Maria del Castello, tra Vico Equense e Positano, in costiera amalfitana.

E’ intervenuto l’elisoccorso del 118 di Salerno: l’equipaggio dei sanitari, con medico, infermiere e tecnico del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, è stato sbarcato sul posto e ha provveduto a stabilizzare e a recuperare il giovane scout, trasportandolo all’ospedale di Salerno.

Le condizioni del ragazzo sono apparse subito serie: è deceduto poco dopo.