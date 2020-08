Incidente mortale sul lavoro oggi pomeriggio a Moneglia, nel levante della provincia di Genova. Un operaio di 57 anni, genovese, è stato colpito da una scarica elettrica mentre lavorava su un traliccio. Sul posto sono intervenuti 118, vigili del fuoco e si è alzato in volo anche un elicottero per i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.