Tragico incidente nel Cuneese, auto precipita in un dirupo: morti 5 ragazzi, erano andati a vedere le stelle

Gravissimo incidente a Castelmagno, in provincia di Cuneo: poco dopo la mezzanotte cinque ragazzi hanno perso la vita precipitando con il fuoristrada in un dirupo lungo la via sterrata verso Monte Crocetta.

Altri quattro ragazzi sono stati soccorsi dai Vigili del Fuoco e affidati alle cure mediche.

I giovani che hanno perso la vita erano tutti residenti nel Cuneese ed erano in villeggiatura con le loro famiglie nella borgata Chiotti di Castelmagno. I cinque morti, quattro ragazzi e una ragazza, avevano dagli 11 ai 24 anni. Due erano fratelli. Il più grande dei deceduti era alla guida del veicolo, un 24enne di Savigliano.

I quattro feriti non sarebbero in pericolo di vita.

Le giovanissime vittime avevano trascorso a serata all’Alpe Chastlar, a guardare le stelle da uno dei punti più panoramici dell’alta Valle Grana. I ragazzi si erano trovati in piazza e avevano deciso di trascorrere la serata insieme ad ammirare lo spettacolo del cielo stellato. Al ritorno il conducente del fuoristrada, forse per una manovra sbagliata o per una distrazione, è uscito di strada finendo nel precipizio.