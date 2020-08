Il tramonto e la Luna dello Storione incantano nel cielo della Calabria [FOTO]

Ieri sera, la Luna dello Storione ha illuminato il cielo notturno, sorgendo dall’orizzonte come una spettacolare sfera arancione. Le splendide immagini della gallery scorrevole in alto, opera di Renzo Pellicano, mostrano il plenilunio di agosto, che nelle antiche tribù indigene americane prendeva proprio il nome di Luna dello Storione, per il grande pesce più facilmente catturabili nei Grandi Laghi in questo periodo dell’anno, ma anche lo splendido tramonto su Gallico, a Reggio Calabria.