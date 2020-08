Treno deraglia in Brianza, feriti 2 macchinisti e un passeggero [FOTO]

Un treno è deragliato poco dopo le 12 a Carnate, nei pressi della stazione Carnate-Usmate, in Brianza.

Nel deragliamento sono rimasti feriti 2 macchinisti, che, secondo Areu, non dovrebbero essere gravi, e un passeggero che ha rotto il vetro del finestrino per uscire (secondo le prime informazioni si è allontanato).

Il treno di Trenord è della linea Milano-Lecco. Sul posto, insieme al 118, carabinieri e vigili del fuoco.

Tre vagoni su 7 sono deragliati all’ingresso della stazione di Carnate.

“Il treno 10776 è uscito dai binari in prossimità della stazione di Carnate Usmate. La circolazione è interrotta tra Monza e Carnate Usmate“: così Trenord dà notizia del treno deragliato sul suo sito.